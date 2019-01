Voici les 5 grandes tendances de l'e-santé pour 2019

La médecine à l'heure du numérique et de l'IA

La technologie pour soigner les maladies et les troubles du quotidien

Jérôme Leleu est cofondateur et président d'Interaction Healthcare, entreprise spécialisée dans les applications numériques à destination des patients et des professionnels de santé. Il a livré son sentiment sur lespour 2019, auprès de nos confrères de FrenchWeb Tout d'abord, l'année qui vient devrait modifier le rapport classique qui s'opère entre le médecin et son patient. En effet, depuis septembre dernier, l'Assurance Maladie prévoit le remboursement des téléconsultations médicales. En conséquence, de nombreux acteurs se sont lancés pour saisir cette opportunité. 2019 verra donc certainement les premiers pas réels de la, mais aussi un tri parmi toutes les entreprises. Et les enjeux en France sont colossaux, avec notamment la lutte contre les déserts médicaux et l'engorgement des urgences.De son côté, l'intelligence artificielle va indubitablement continuer de jouer un rôle dans l'évolution de l'e-santé. Et elle devrait franchir un nouveau cap. Après avoir démontré son efficacité, via des, son usage pourrait se répandre plus largement dans un futur proche. Ainsi, la technologie pourrait faciliter le recours à un « clone numérique » du patient, permettant aux chirurgiens de s'entraîner avant une intervention.De la même façon, les médecins pourraient se former ou répéter leurs gestes, à l'aide de nouvelles techniques de visualisation, telles que laou laMais les technologies numériques peuvent également être employées directement au bénéfice des particuliers. C'est en particulier l'objectif de la, ou. Cette branche vise à traiter des problèmes médicaux grâce à des solutions en ligne ou connectées. Cela peut prendre la forme d'un suivi du patient, avec un rappel quant aux médicaments à prendre. Mais cela peut aussi faire office de traitement direct, comme par exemple avec l'objet connecté DBLG1, permettant d'automatiser le traitement du diabète de type 1, grâce notamment à l'IA.Enfin, 2019 pourrait voir le développement de la, branche de l'e-santé qui lutte contre les troubles du sommeil. Plusieurs entreprises proposent ainsi des dispositifs à porter la nuit ou le jour, visant à faciliter l'endormissement et à améliorer la qualité du repos. Charge désormais à ces acteurs, comme à ceux de la thérapie numérique, de convaincre à la fois le grand public et les professionnels de santé.