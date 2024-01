Exploration, astronautique, tourisme spatial : à quoi vous attendre dans l'espace en 2024 ?

En parlant de satellites, 2024 devrait représenter la continuité de l'année dernière. Avec en premier lieu des unités Starlink (SpaceX) pour la constellation de connectivité du même nom… Comme s'il en pleuvait.

Amazon devrait également envoyer plusieurs lots de satellites de sa constellation Kuiper, tandis que les projets chinois vont arriver en orbite à plus haute cadence… Et pas seulement pour fournir internet ! La constellation chinoise qui a reçu le plus de satellites l'an dernier s'appelle Tianmu-1, et ce sont des satellites météorologiques. Satellites optiques et radar pour mieux voir les activités humaines (mais aussi les icebergs et autres formations naturelles), les détecteurs hyperspectraux et de gaz pour détailler l'impact sur le changement climatique, il devrait y avoir cette année de nombreuses nouvelles plateformes. Sans oublier l'amélioration du positionnement avec des satellites GPS (au moins 1 ou 2), Galileo (normalement 4), Glonass et Beidou.

Côté satellites, l'Europe aura toujours autant de mal à envoyer les siens depuis le sol européen. Résultat, plusieurs unités sont « bloquées », comme les radars Sentinel 1C et 1D, les prochains Sentinel 2, des satellites météorologiques comme MetOp-SG ou des observatoires importants comme Biomass. Pourquoi ? Parce que la crise des lanceurs se poursuit. Elle sera partiellement résolue si ArianeGroup, l'ESA et le CNES réussissent enfin à mettre en service Ariane 6 cette année. Le tir est actuellement prévu à la mi-juin, et tous nos regards seront tournés vers la nouvelle fusée, en espérant qu'elle réussisse son dernier test jusqu'en orbite.

Et ce n'est pas tout, il faudra aussi trouver une réponse à l'équation du côté des plus petits lanceurs, qu'il s'agisse du duo Vega et Vega C, des premières très attendues de lanceurs du NewSpace européen (RFA, ISAR Aerospace, Latitude, Orbex, Skyrora, PLD Space…) ou des prototypes de futurs étages réutilisables. Cette année, il faut livrer !