Kerbal Space Program 2 reporté pour la troisième fois... en 2022

Pour la troisième fois depuis que le projet a démarré, Kerbal Space Program 2 se voit repoussé à une date extrêmement lointaine. Les raisons invoquées pour un si long report sont principalement dues à la volonté d'offrir à la communauté un jeu aussi complexe que soigné.

Non content de proposer des mécaniques extrêmement complètes et complexes dans le premier jeu, le second opus veut aller encore plus loin, et proposer tout cela dans un ensemble cohérent, stable et aussi peaufiné que possible. Pour ce faire, l'équipe rencontre quotidiennement de nouveaux problèmes et défis à résoudre qu'on ne voit pas souvent, étant donné la complexité de l'ensemble du projet.

Nate Simpson et son équipe ont hâte d'en dire plus, et ils en auront sûrement le temps, Kerbal Space Program 2 ne sortant pas avant 2022, soit 11 ans après le premier opus, sur des plateformes encore à déterminer.