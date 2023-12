Les 10 actualités et échecs insolites du spatial en 2023, quand ça veut pas…

Voici une autre maladresse, qui date du 1er novembre. En sortie spatiale à l'extérieur de la Station Spatiale Internationale, les deux astronautes américaines Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara sont toutes les deux au cœur de leur première expérience en scaphandre, 400 km au-dessus de la Terre. La sortie se passe bien, mais les deux astronautes n'ont plus le temps de s'occuper d'une antenne, et posent des questions aux équipes au sol. Un moment d'inattention et hop ! Un sac contenant plusieurs outils part à la dérive. Une erreur qui, une fois le « débris » bien catalogué, reste anecdotique : d'ici un an ou deux, le sac sera désintégré dans les hautes couches de l'atmosphère.