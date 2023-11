Au milieu d’une sortie pour réparer l’ISS, deux astronautes ont… perdu leur boîte à outils

Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara n’étaient pas au bout de leurs mésaventures. En effet, durant leur mission, un sac contenant des outils « a été perdu par inadvertance ». La NASA a précisé que ces équipements n’étaient pas indispensables pour le reste de l’opération de maintenance. Les contrôleurs au sol ont repéré l’objet grâce aux caméras de l’ISS et estimé que le risque de collision avec le vaisseau était faible et qu’il ne présentait pas de danger pour l’équipage.