Ce satellite à 700 millions de dollars n'a pas pu déployer son antenne

ViaSat, Boeing, qui s'est chargée de l'intégration du satellite, et Northrop Grumman, qui s'est occupée du réflecteur et de son bras de déploiement d'au moins 25 mètres de long (directement dérivé de celui utilisé sur le télescope James Webb), gardent le silence sur les caractéristiques exactes de cet élément très sensible.

S'agissant de l'un des plus grands de sa génération, il fait probablement au moins 6 mètres de diamètre, avec une structure en polymères et carbone, une fine surface traitée à l'or et plusieurs petits moteurs consacrés à son déploiement, qui devait à lui seul prendre plusieurs jours. Cette gigantesque « ombrelle » est indispensable au bon fonctionnement de ViaSat-3 Americas, qui devait rester actif au moins 15 ans, mais rencontre un gros problème.

Le réflecteur est-il endommagé ou déchiré ? Est-il resté partiellement bloqué ? L'information ne filtre pas. Pour autant, ViaSat envisagerait un remboursement par l'assurance de son énorme satellite, même si cette dernière ne couvre « que » 420 millions de dollars pour ce satellite que des experts estiment à environ 700 millions.