Libon se détache d'Orange et cherche à rendre la téléphonie plus accessible

À l'origine,a été développée par des équipes au sein d', filiale du groupe dédiée à l'innovation. Pour réduire les effectifs et adopter une démarche plus agile, l'entreprise a décidé de prendre son envol en août dernier et a réalisé une levée de fonds d'1, million d'euros pour développer son offre.Le principe de Libon repose sur uneoffrant la possibilité d'effectuer des appels téléphoniques. Cependant, ici, il n'est pas question d'abonnement. L'utilisateur peut simplementen ligne pour obtenir du crédit supplémentaire.De plus, l'entreprise propose des tarifs compétitifs, sans coûts cachés (pas de frais d'activation, ni de mise en service). À savoir, le décompte s'effectue à la seconde et non à la minute.Vous pourriez être tenté(e) de penser que ce fonctionnement est le même q u'une application comme Whatsapp , mais pour Libon, la différenciation majeure tient dans la possibilitéde téléphone fixe ou mobile. Car, si les clients de l'entreprise doivent disposer d'une connexion Internet pour passer leur coup de fil, ce n'est pas le cas de leur destinataire. C'est un réel avantage quand on connaît les limites de la couverture du réseau Internet dans certaines régions, comme en Afrique ou en Asie du Sud-Est.Si vous songez à la concurrence d'un acteur comme Lebara, Julien Hodara, le PDG de Libon, vous rétorquera que l'avantage tient sur le fonctionnement de l'application, quid'un opérateur en particulier.Avec ses caractéristiques, Libon s'adresse principalement à une population ayant besoin de passer des. Les migrants du monde entier figurent donc dans son cœur de cible et l'entreprise revendique aujourd'hui 100 000 utilisateurs payants, dont la moitié en France.Dans le but de conquérir de nouveaux clients, la société va rendre son système de recharge plus accessible. Elle va en effet proposer d'acheter du crédit en payant en liquide directementqui le proposeront, à partir du 3 décembre 2018. Les utilisateurs de Libon n'auront donc même plus besoin de posséder une carte bancaire.