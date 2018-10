Une importante faille de sécurité corrigée dans Whatsapp

Alex Ruhl / Shutterstock.com

Une faille dans le Real Time Protocol

« Un gros problème »

Si vous êtes un utilisateur de WhatsApp, nous ne pouvons que vous conseiller de mettre rapidement à jour votre application.En effet, une importante faille de sécurité localisée dans le protocole RTP, utilisé lors des appels vidéo, a récemment été révélée par Natalie Silvanovich de Google Project Zero.Elle explique ainsi qu'à l'aide d'une simple manipulation, il est possible à une personne mal intentionnée d'envoyer un paquet corrompu à l'aide d'un simple appel vidéo et de faire planter l'application.Bien qu'il ne soit pas établi que le crash de l'application provoqué par ledit paquet puisse être utilisé afin d'exécuter du code à distance, le risque existe bel et bien et a d'ailleurs été qualifié depar un second chercheur de Google Project Zero.Pour autant, pas de panique : cette faille, qui avait été découverte en août, est désormais résolue via la dernière mise à jour de WhatsApp.Une mise à jour que nous ne pouvons que vous conseiller de réaliser rapidement, si ce n'est pas déjà fait, puisque les données de la faille ont été rendues publiques.