Grâce au Cyber Monday, PayPal a aussi fait péter les records

Un volume de paiement record

Le mobile, une part toujours plus importante dans le e-commerce

La fameuse période allant de Thanksgiving au, en passant par le, aura été porteuse de bonnes nouvelles pour l'ensemble de l'industrie du e-commerce, avec des records à n'en plus finir., le service de paiement en ligne, a aussi croqué dans le gâteau en générant sur cette courte durée - et pour la première fois de son histoire, comme nous le rapporte TechCrunch - un, confirmant ainsi que le téléphone portable est devenu à juste titre l'enjeu commercial prioritaire pour les vendeurs et annonceurs.Entre Thanksgiving et le Cyber Monday, PayPal a traité, dontpar seconde rien que sur mobile. Sur ces quelques jours, le volume des paiements effectués sur les téléphones portables a atteint les 43 % sur la plate-forme de paiement de la filiale d'eBay. Autrement dit, près d'un dollar dépensé sur deux l'a été sur un téléphone portable.Un chiffre colossal renforcé par d'autres. Pour le seul Black Friday 2018, Paypal a enregistré une augmentation de 42 % des paiements effectués via les mobiles, par rapport à l'édition 2017.Tous les ingrédients étaient en tout cas réunis pour que ces jours d'offres spéciales soient un succès monumental partout dans le monde. Selon Adobe, le Black Friday est devenu, cette année, leeffectuées depuis des terminaux mobiles.