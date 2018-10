USA : PayPal lance un partenariat pour payer par smartphones en stations-services

Sundry Photography / Shutterstock.com

Lancement du partenariat : 2019

Les clients de l'enseigne pourront ainsi payer leur essence ou le nettoyage de leur voiture directement via une application sur leur smartphone.Dès le début d'année 2019, il sera donc possible de régler en stations Chevron via une application mobile - conçue par la chaîne américaine -, qui sera disponible sur Android et sur iOS.Le directeur général de PayPal Amérique du Nord, Rober Clarkson, a expliqué qu'un programme de fidélisation pourrait être lancé afin d'inciter les personnes à payer leur essence et leurs services en stations via ce dispositif.À travers ce partenariat, PayPal souligne son ambition de «» et laisse entrevoir son ambition d'être présent dans un nombre croissant de services aux particuliers.