E-commerce : les ventes sur Internet ont progressé de 12,6 % au second trimestre 2019

© Pixabay

Le panier moyen diminue, mais le nombre d'achats par internaute, lui, progresse

Le e-tourisme et le e-commerce mobile en forme

Lire aussi :

Cdiscount et des e-commerçants créent une marketplace européenne pour concurrencer Amazon



De plus en plus de cyberacheteurs



La France compte désormais 39 millions de cyberacheteurs, selon le dernier observatoire des usages internet de Médiamétrie. En un an, ce chiffre



Amazon reste assez largement le site/application de e-commerce le plus visité en France avec près de 30 millions de visiteurs par mois, devant Cdiscount (19,6 millions) et Veepee (14,1 millions), anciennement Vente-pivee.com.



© Médiamétrie La France compte désormais 39 millions de cyberacheteurs, selon le dernier observatoire des usages internet de Médiamétrie. En un an, ce chiffre a augmenté d'1,5 million.Amazon reste assez largement le site/application de e-commerce le plus visité en France avec près de 30 millions de visiteurs par mois, devant Cdiscount (19,6 millions) et Veepee (14,1 millions), anciennement Vente-pivee.com.

Source : Fevad

C'est en marge de l'ouverture du salon Paris Retail Week, le 24 septembre, que la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) a dévoilé le chiffre d'affaires du e-commerce pour le deuxième trimestre 2019. Sur ces trois mois, le secteur a généré un chiffre d'affaires de 24,7 milliards d'euros, en progression de 13 % sur un an. Pour établir son étude, le syndicat s'est basé sur les données fournies par les sites marchands leaders dans leur secteur ainsi que 9 plateformes sécurisées de paiement.Le e-commerce se porte bien et continue d'afficher une croissance à deux chiffres. Cette nette progression est avant tout portée par la hausse du nombre de sites actifs au cours du trimestre, +18 % en un an).Le panier moyen est tombé à 60 euros. Il poursuit se baisse (-5,9 %) par rapport au deuxième trimestre 2018, où il était de 63 euros. En revanche, le nombre moyen d'achats par consommateur, lui, progresse de façon insolente (+13 %), avec 12,8 achats par internaute sur le trimestre. Chaque cyberacheteur a dépensé, en moyenne, 766 euros sur les plateformes de e-commerce en trois mois.Les ventes de produits grand public ont augmenté de 7,1 %, alors que l'on enregistre un léger recul de la consommation globale des ménages. Le e-tourisme, lui, progresse de 15 % au second trimestre, après avoir augmenté de 4 % au premier. Ce chiffre, qui concerne le volume d'affaires des réservations, tranche foncièrement avec les difficultés que certains acteurs du secteur subissent actuellement, comme Thomas Cook, qui pourrait disparaître, XL Airways et Aigle Azur, placées en redressement judiciaire.Notons enfin que les ventes depuis les smartphones ont grimpé de 25 % au deuxième trimestre, confirmant l'usage toujours grandissant du mobile chez les Français.