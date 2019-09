Cdiscount et des e-commerçants créent une marketplace européenne pour concurrencer Amazon

© Cdiscount

Des plateformes qui vont s'entraider

Le nombre de vendeurs Cdiscount va plus que doubler

Cdiscount est une plateforme d'e-commerce qui a su se faire un nom en France. Pourtant, les dieux de l'Internet savent combien il est difficile d'exister à côté du géant Amazon. La filiale de Casino génère un volume d'affaires de 3,6 milliards d'euros annuels et recense quelque 20 millions de visiteurs uniques tous les mois. Cdiscount est d'ailleurs aujourd'hui la 12marque la plus vue sur Internet en France (source : Médiamétrie ), joliment accompagnée par Snapchat et franceinfo, excusez du peu. Pas rassasiée, l'entreprise veut bousculer Amazon.Armé de ses gants de boxe, Cdiscount est prêt à monter sur le ring. Le e-commerçant, qui compte près de 12 000 vendeurs sur sa marketplace, capte 8 % de parts de marché, loin devant Fnac et Darty, mais surtout loin derrière Amazon et ses 20 %. Pour continuer de titiller le géant américain, l'entreprise française a annoncé le lancement d'une plateforme européenne de e-commerce, l'(IMN), qui va rassembler plusieurs acteurs européens.», a déclaré le directeur général de Cdiscount, Emmanuel Grenier, à nos confrères deLe principe est de permettre à chacune des plateformes de proposer leurs produits sur les autres places de marché du réseau, faisant exploser presque d'un coup de baguette magique leur nombre de clients potentiels. La zone de chalandise de Cdiscount passera ainsi de 66 à 230 millions de consommateurs.Grâce à cette marketplace, Cdiscount ne comptera plus 12 000 mais 27 000 vendeurs, soit plus du double qu'actuellement. «», ajoute le DG de la filiale de Casino.Avant d'annoncer officiellement cette alliance européenne de premier ordre, près de 200 marchands ont contribué à la phase de tests. Dès le mois d'octobre, un marchand présent chez Cdiscount pourra donc rejoindre l'IMN et configurer plusieurs paramètres comme le délai d'expédition et celui de livraison. «», a indiqué surThomas Métivier, directeur de la Marketplace, de l'International, de la Stratégie et de l'Innovation chez Cdiscount.L'alliance espère avoir trouvé son rythme de croisière pour les fêtes de fin d'année.