🔥 Les French Days sont de retour le 27 septembre prochain !

Quand se dérouleront les French Days d'automne ?

Les conseils et les bonnes adresses à connaître

Le Black Friday à la française aura lieu du 27 septembre au 1er octobre 2019. Durant ces cinq jours, les plus grands acteurs du secteur de l'e-commerce casseront leurs tarifs dans plusieurs domaines. Ainsi, des produits high-tech tels que les smartphones, ordinateurs, jeux vidéo et autres appareils intelligents se donneront rendez-vous sur Clubic pour se présenter à vous. Les géants de la vente en ligne comme Amazon, Cdiscount, la Fnac ainsi que Boulanger rythmeront ces journées copieuses en bonnes affaires.Sur certains produits, les promotions pourront grimper jusqu'à -70% voire plus. Bien entendu, il vous sera peut-être difficile de suivre la cadence tant les bons plans vont pleuvoir. Nous allons donc immédiatement vous donner quelques conseils qui vous permettront de ne rien rater. Il s'agit de gestes simples qui vous aideront à rapidement retrouver votre chemin vers ces réductions.Dans un premier temps, n'hésitez pas à placer notre page réservée aux bons plans dans vos favoris. Chaque promo y apparaîtra en temps et en heure avant que les stocks ne soient écoulés.Notre compte Twitter est également là pour vous faire suivre l'actualité des French Days en direct. Pensez à actualiser régulièrement ces deux pages (merci F5) pour vous tenir informé des dernières promotions mises en ligne par les sites e-commerce.Enfin, revenez régulièrement sur cet article qui sera mis à jour constamment. Les meilleurs bonnes affaires de chaque journée y apparaîtront. La Team Clubic Bons Plans se retrousse déjà les manches pour ne rien rater des French Days d'automne 2019.