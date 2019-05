E-commerce : Médiamétrie dévoile l'audience des 15 premiers sites pour la France

Amazon reste le site de e-commerce le plus visité en France (Crédits : Ink Drop/Shutterstock.com)

Amazon, le site préféré des internautes

Le Top 15 des sites et applications « e-commerce » les plus visités en France - Internet Global 3 écrans - 1er trimestre 2019, en millions de visiteurs uniques moyens par mois (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Wish et Vinted, la cote sur mobile

En association avec la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad),a publié le 23 mai son baromètre trimestriel de l'audience duen France. La première constatation réside dans l'augmentation du nombre de cyberacheteurs : ils sont 1,3 million de plus qu'il y a un an. 87,5 % d'entre eux (soit 38,8 millions d'internautes) ont déjà effectué des achats en ligne sur des sites comme Amazon, Booking.com ou Oui SNCF.Sur ce 1er trimestre 2019,(68,3 % des Français) ont consulté, chaque mois et en moyenne, au moins l'un des quinze premiers sites de e-commerce.À la toute première place, nous retrouvons sans surprise, avec, ce qui représente 47,3 % de la population française. La vraie force du géant du e-commerce est sa capacité à attirer des visiteurs de façon quotidienne :. C'est presque deux fois plus que son concurrent sur cette donnée, Vente-privée, devenu Veepee Derrière Amazon suivent deux autres marketplaces :(20,16 millions de visiteurs mensuels) et(14,48 millions). Avec 13,38 millions de visiteurs uniques moyens par mois,est quatrième. Puis arrive le site de réservation d'hôtel, qui réunit 12,21 millions de visiteurs uniques chaque mois, suivi de la plateforme multi-services (hôtels, train, vol), qui enregistre 11,83 millions de visiteurs uniques.S'ils ne sont « que » dixième et douzième du classement,, arrivés plus récemment sur le marché, ont la particularité d'être les deux sites et applis de e-commerce les plus fédérateurs sur smartphone.