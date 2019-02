Le e-commerce est en forte hausse en France en 2018, avec 90 milliards d'euros dépensés

Croissance faible, mais croissance quand même

Mardi, laa publié son étude annuelle présentant le bilan du secteur en France en 2018. Celui-ci est très bon puisque les Français ont dépensé. Le marché progresse de 13,4 % par rapport à 2017.Si le marché a progressé de 16 % en octobre 2018 puis de 14 % en novembre, il a connu un ralentissement au mois de décembre, avec une croissance plus faible, mesurée à 8 %. La crise des Gilets Jaunes aurait par ailleurs coûté 0,7 point de croissance au secteur en 2018, soit environ 60 millions d'euros.Concernant le montant moyen des transactions en 2018, celui-ci avoisine les 60 euros, soit 5 euros de moins qu'en 2017. Sur cette donnée, la baisse est ininterrompue depuis 2012, ce qui pourrait confirmer une baisse du pouvoir d'achat des Français. Les ventes sur mobile, elles, ont progressé de 22 % sur un an, avec une croissance un peu plus faible qu'en 2017 tout de même (+38 %).Pour 2019, la Fevad prévoit que le e-commerce va franchir la barre des 100 milliards.