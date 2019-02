Le marché e-pub français connait sa croissance la plus forte depuis 10 ans

Pixabay

Un chiffre d'affaires qui frôle les 5 milliards d'euros en 2018



(Source : SRI - 21ème Observatoire de l'e-pub)

Un marché écrasé par un duopole : Facebook et Google



Segmentation du marché publicitaire Display (Source : SRI - 21ème Observatoire de l'e-pub)

Le « label qualité » de l'e-pub se fait connaître

Le dernier, réalisé par le cabinet PwC en partenariat avec l'UDECAM, vient d'être publié et fait état d'excellents résultats pour le marché de la publicité digitale, qui avec une, enregistre sa plus forte croissance depuis 10 ans.En 2018, le marché de la publicité digitale a généré un chiffre d'affaires de. Avec une progression de 11 %, 2,275 milliards d'euros ont été investis sur ce que l'on appelle le, que l'on peut affilier à Google à presque 100 %. Le search représente 45 % du marché global de l'e-publicité.Derrière, on retrouve le, une publicité qui prend la forme d'une image ou d'une vidéo sur un site internet, qui a connu en 2018 une croissance très importante de 30 % et un chiffre d'affaires de 1,974 milliard d'euros. Le display, dont la moitié est à mettre au crédit de Facebook, constitue 40 % de la publicité digitale.S'agissant de, on peut parler de(deux offreurs face à une multitude de demandeurs) puisque la présidente du SRI, Sylvia Tassan Toffola, précise que les deux sociétés s'accaparentSi l'on décortique la branche du, moins évidente que le search, trois leviers importants ont contribué à la croissance : la vidéo (+47 %, 847 millions d'euros), le programmatique (+46 %, 1,315 milliard d'euros) etqui, lui, présente une croissance des investissements de 58 % avec un chiffre d'affaires mesuré à 1,114 milliard d'euros. Le display « hors social », lui, croît plus légèrement (+5 %) en 2018, mais voit, qui si elle ne compte que pour 11 millions d'euros, augmente de 30 % sur un an, et ouvre la porte de nouvelles alternatives.Sylvia Tassan Toffola vante les mérites du, lancé il y a un an et qui vise à promouvoir la qualité et l'interprofession au service d'une publicité responsable, qui se veut premium : «».Aujourd'hui, 92 sites sont labellisés Digital Ad Trust avec 47,3 millions de visiteurs uniques par mois, 41 % du chiffre d'affaires des régies du SRI et une croissance supérieure au display hors social à +7 %.