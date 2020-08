Soldes : les TOP des bons plans high-tech chez Amazon et Cdiscount ce lundi

A seulement quelques semaines de la rentrée, les opérateurs mobiles profitent des Soldes d'été pour brader les prix de leurs forfaits 4G illimités. Il s'agit donc d'un excellent moment pour changer de forfait mobile et aller voir ce qui se passe chez la concurrence.

Parmi les opérateurs les plus actifs durant cette période, Free se hisse sur la marche la plus haute du podium. Depuis le 15 juillet, l'opérateur de Xavier Niel n'a cessé de tirer les prix vers le bas pour attirer un maximum de nouveaux clients. Actuellement, l'opérateur continue sa stratégie très agressive sur les prix avec sa série spéciale Free 80 Go à 12,99€ par mois.

Sur la deuxième marche, on pense bien entendu à RED by SFR qui profite également des Soldes pour casser les prix sur ces offres. Ainsi durant l'été, l'opérateur low cost de SFR propose pour la première fois un forfait 80 Go à 14€ par mois.

Enfin, Sosh s'est aussi démarqué du restant de la concurrence pendant ces Soldes ne proposant une promo sur la série limitée Sosh 60 Go à seulement 13,99€ par mois.