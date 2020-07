Soldes : dernier jour pour profiter du forfait 4G RED by SFR 80 Go à 14€/mois

Jusqu'à ce soir, à 23h59, les nouveaux clients de l'opérateur auront donc la possibilité de souscrire à ce forfait RED by SFR à 14 euros par mois.

Le forfait en question contient des appels et SMS/MMS illimités en France et un internet mobile comprenant 80 Go de data depuis la France métropolitaine.



Au sein de l'Union Européenne ou dans les DOM, il sera possible de profiter des appels et SMS/MMS illimités et de 8 Go de données mobiles comme si vous étiez en France.