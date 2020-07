Free lance un nouveau forfait 80 Go pour 12,99€/mois pendant les Soldes

Si vous comptez vous rendre en dehors de la métropole dans un avenir proche, sachez que Free vous accompagnera comme il se doit. Ainsi, les appels et les SMS/MMS resteront illimités depuis l'Europe ainsi que les DOM. Au sein de ces destinations, vous pourrez même utiliser 10 Go d'internet en plus. Enfin, le réseau Free Wi-Fi vous sera totalement ouvert en France métropolitaine.