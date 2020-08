Bon plan VPN : CyberGhost offre 6 mois gratuits avec son abonnement à 2,75€/mois

Il faut également savoir que CyberGhost garantit une protection totale de vos données personnelles et votre anonymat en ligne. Un chiffrement est effectué sur votre adresse IP, les transactions bancaires sont sécurisées et un cryptage de niveau militaire répond présent. De plus, votre identité en ligne sera préservée et les réseaux Wi-Fi publics seront constamment sécurisés.