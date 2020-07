Forfaits mobiles : Sosh lance un nouveau forfait 60 Go à 13,99€/mois pour les Soldes

Disponible jusqu'au 24 août prochain à 9h00 pour tous les nouveaux clients, cette offre Sosh a vraiment tout pour plaire. Déjà, elle est sans engagement, ce qui vous permettra de résilier sans difficulté. Ensuite, aucune augmentation du tarif mensuel n'est prévue au bout d'un an. Un excellent moyen de fidéliser la clientèle. Enfin, comptez 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour activer votre nouvelle carte SIM.

Cette série limitée proposée par Sosh embarque les appels et SMS/MMS illimités en France, vers tous les opérateurs. Une enveloppe internet mobile de 60 Go en 4G est bien évidemment de la partie depuis la France métropolitaine. Avec un tel volume, vous pourrez télécharger des applications et regarder des vidéos sans compter. Si vous deviez dépasser ce seuil, votre débit sera alors réduit.