La config' PC gaming Clubic à prix cassé pour les Soldes

Les SSD et leurs variantes NVMe ont envahi le marché des PC gaming et pour cause : ils améliorent plus ou moins la rapidité de votre système et sont désormais recommandés pour certains jeux car ils abaissent les temps de lancement et de chargements.

Malgré une baisse de prix depuis quelques temps, les SSD restent plus onéreux que les HDD. Crucial, filiale de Micron, propose toutefois des références très abordables dans son catalogue.