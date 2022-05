Contrôle parental sur smartphone : les meilleures solutions pour iPhone et Android

On pourrait croire que WonderShare s'éparpille tant son offre de logiciels est large, mais cela n'empêche pas l'éditeur de proposer une solution de contrôle parentale très capable sur mobile. L'application mobile possède un design moderne et intuitif et une excellente technologie de filtrage Web qui analyse les pages au lieu de les bloquer aveuglément et vous permet de créer vos propres filtres.



Parmi les applications de contrôle parental que nous avons testées, FamilyShare est celle dont les fonctionnalités sont les plus proches de la parité entre ses versions iOS et Android, d'autant qu'aucun jailbreak ou rootage n'est nécessaire pour profiter de toutes les fonctionnalités. Elle peut suivre l'emplacement de votre enfant, afficher l'historique de sa localisation et définir des allocations de temps et des horaires aussi bien sur les deux plateformes. La seule chose que FamiSafe ne peut pas faire sur iOS est de surveiller les appels ou les textos. Aucune application que nous avons testée ne peut le faire sur iOS, mais quelques-unes le font encore sur Android.