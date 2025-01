Hormis le fait que l'IA va devenir omniprésente dans nos téléviseurs, avec Copilot chez LG et Samsung, et Gemini AI chez TCL, entre autres, l'annonce la plus marquante n'est autre que celle du RGB MiniLED. Annoncée par le biais de l'Hisense TriChroma 116UX, cette innovation va porter la technologie LCD à un autre niveau, alors même que l'on pensait, avant la démocratisation du MiniLED, que ses jours étaient comptés. On parle ici d'un nouveau type de rétroéclairage, qui ne se contente plus uniquement de produire et faire varier en intensité des photons, mais aussi désormais les trois couleurs primaires RGB. Résultat ? On passe outre le filtre de couleurs pour les produire directement à la source du panneau rétroéclairant, débouchant sur des couleurs plus pures, plus précises, et sur une luminosité folle puisque annoncée à 10 000 cd/m², une performance digne d'un écran MicroLED.