Le Washington Post lance une régie publicitaire pour lutter contre celles de Google et Facebook

Un achat d'annonces en temps réel

Zeus Prime mise sur la transparence et la confiance

Source : The Washington Post

L'initiative dusonnera-t-elle comme un vrai coup de tonnerre sur le marché de la publicité en ligne ? C'est tout l'objectif du média américain qui a lancé, il y a quelques jours, une régie créée en collaboration avec une société spécialisée dans les formats publicitaires sur Internet, Polar. Alors que des acteurs comme Google et Facebook détiennent à eux seuls près de 60 % du marché américain de la publicité, le quotidien propose aux annonceurs de briser leur dépendance envers eux.La régie Zeus Prime, c'est son nom, n'est évidemment pas réservée au seul. Elle est destinée à s'ouvrir à d'autres médias ou annonceurs «» et à s'offrir en véritable alternative à des régies comme Google AdSense ou Facebook Ads.L'idée de Zeus Prime est de faciliter, pour les annonceurs, la création et la diffusion d'une campagne publicitaire en mettant en place un format d'annonce en un seul clic, afin de mettre en avant un produit ou une marque.La création d'une campagne est ainsi censée se faire en une minute, et peut être lancée en une journée. Levoit l'outil comme une «» qui permet le déploiement en temps réel et, donc, à la demande, des campagnes publicitaires. Aucun travail de conception du format, de développement ou de codage n'est nécessaire.Le quotidien compte évidemment sur sa réputation de média de confiance pour trancher avec celle de Google ou de Facebook, plus sulfureuse. Leévoque ainsi une manière transparente d'acheter des annonces «».L'éditeur a également conscience que, de plus en plus, les annonceurs sont à la recherche de cette transparence. Beaucoup ont pu se plaindre, ces dernières années, d'avoir vu leurs annonces placées à côté, avant ou après d'autres annonces pouvant être qualifiées de choquantes ou inappropriées.», écrit le journal.Le, propriété d'un certain Jeff Bezos, veut convaincre les annonceurs qu'en privilégiant sa régie publicitaire, ils atteindront plus facilement leur objectif de rentabilité.