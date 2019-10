Uber investit dans la livraison alimentaire à domicile

La suite logique de Uber Eats

Déjà racheté par Walmart

Source : Neowin

Uber continue de se diversifier. La société américaine annonce être sur le point de racheter une grande partie des parts de Cornershop, un service de livraison alimentaire en ligne.Cornershop est une plateforme chilienne qui opère essentiellement dans ce pays ainsi qu'au Mexique, et qui va prochainement débarquer au Canada. L'application, disponible en espagnol et en anglais sur Android et iOS, permet de constituer son panier de courses, qui est ensuite livré à domicile.», a réagi Dara Khosrowshahi, P.-D.G. de la compagnie.Une stratégie qui n'a rien d'étonnant. De plus en plus d'utilisateurs ont recours à ce genre de plateforme pour se faire livrer leurs courses directement chez eux, dégageant ainsi un gain de temps considérable. Après avoir lancé son service de livraison de repas à domicile avec Uber Eats, l'entreprise investit donc ce nouveau créneau, déjà très concurrentiel, avec notamment Amazon Now présent dans les grandes villes.Créée en 2015, Cornershop avait déjà été acquise en septembre 2018 par Walmart, le géant américain de la grande distribution. Son fondateur Oskar Hjertonsson explique qu'avec Uber, l'objectif sera de se lancer dans un nombre bien plus conséquent de pays. Il ne précise pas si l'Europe fait partie des marchés visés.Le management de Cornershop ne devrait pas être bouleversé malgré l'opération. La start-up va pouvoir grandir avec l'aide de Uber, mais ne sera pas ingérée par ce dernier. Cornershop devrait d'ailleurs garder des relations avec Walmart, qui resterait actionnaire.Uber, dont les derniers résultats trimestriels se sont montrés décevants , estime que l'accord sera ficelé et finalisé d'ici début 2020.