Des femmes dirigeantes militent pour « imposer la mixité dans l'économie numérique »

© SISTA

Des inégalités dans les financements

Imposer un pourcentage d'investissement dans les start-up dirigées par des femmes

Elles sont environ une vingtaine de signataires de la tribune publiée dans Les Echos , dirigeantes ou responsables d'investissement, représentantdans cet univers. Et leur constat est sans appel sur un écosystème qu'elles qualifient de «».La preuve la plus explicite des inégalités réside dans la. En effet, dans le monde, «». Et ce chiffre atteint péniblement 2,6 % en France, sur les cinq dernières années, en considérant les neufs plus gros fonds d'investissement.D'après les auteures du texte, il s'agit non seulement d'un, mais également d'une «». Car posséder une femme dans l'équipe dirigeante serait généralement synonyme de réussite, avec «».En conséquence, le texte appelle les entrepreneurs, les financiers et les pouvoirs publics à réagir pour. Les femmes doivent pouvoir accéder aux plus hautes fonctions dans l'écosystème et les hommes accorder autant d'attention aux projets féminins qu'à leurs homologues masculins.Concrètement, les signataires demandent dans un premier temps que les fonds d'investissement français accordent. Avant de faciliter la création d'un fonds consacré au financement d'entreprises portées par des dirigeantes, à l'instar des structures américaines The Helm ou Female Founders Fund.La tribune du collectifest signée notamment par Stéphane Pallez, PDG de FDJ, Céline Lazorthes, fondatrice de Leetchi et Mangopay, ou encore Nathalie Bella, coprésidente de La Redoute et Relais Colis. Des femmes dirigeantes qui espèrent pouvoir prochainement compter de nouvelles consœurs dans leurs rangs et ne plus avoir besoin de réclamer une égalité de traitement.