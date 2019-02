Robotique : Automation Anywhere lève 300 M$ pour automatiser des tâches répétitives

Forte concurrence sur le marché de l'automatisation

Une future évolution majeure pour tous les employés

Source : TechCrunch

Cette annonce intervient après celle de juillet dernier, où l'entreprise révélait avoir réuni 250 millions de dollars. Cette nouvelle augmentation de capital, de 300 millions de dollars (environ 263 millions d'euros), porte la valorisation de la startup à 2,6 milliards de dollars (environ 2,28 milliards d'euros), confirmant ainsi son statut de licorne.Si ces chiffres peuvent sembler démesurés, ils s'inscrivent dans le même ordre de grandeur que ceux des rivaux d'Automation Anywhere. En effet, cette levée intervient quelques jours après celle d'UiPath, de 265 M$, et celle de Kofax, de 400 M$. La concurrence est donc rude sur ce marché en pleine expansion.L'annonce d'Automation Anywhere est toutefois entachée d'une polémique. Car l'investisseur principal de ce tour de table, SoftBank Vision Fund, tire une grande partie de ses fonds d'Arabie Saoudite, pays dans la tourmente - et sous les feux des projecteurs depuis la révélation de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.Mais la startup a préféré se concentrer sur les perspectives ouvertes par ce financement et sur sa vision de l'avenir. Automation Anywhere veut en effet jouer un rôle majeur dans l'automatisation des processus (RPA). Son principe : exploiter des technologies d'IA, comme la vision artificielle ou le, pour automatiser des tâches répétitives, où l'être humain n'a pas de réelle valeur ajoutée. Les bots de l'entreprise seraient ainsi utilisés par plus de 1 400 sociétés clientes, pour faciliter le quotidien de leurs employés.Et pour Mihir Shukla, cofondateur et CEO d'Automation Anywhere, cette tendance va s'amplifier dans les années à venir, rendant bientôt le RPA incontournable : «