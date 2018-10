Microsoft propose des leçons gratuites d’informatique quantique

Microsoft en figure de proue de l'informatique quantique

Quantum Katas est le nom de ce projet lancé par Microsoft sur GitHub, la célèbre plateforme open-source qu'elle a récemment rachetée pour 7,5 milliards de dollars. Il consiste en des cours et des formations autour de l'informatique quantique.Ces exercices sont divisés en trois domaines d'application : l'apprentissage actif, le développement complexe incréments et le retour d'expérience. «» explique l'équipe en charge du projet chez Microsoft.Pour le moment, Microsoft propose uniquement quatre katas, ou exercices de programmation. Ces projets requièrent de l'utilisateur qu'il écrive une suite de lignes de codes manuellement puis qu'il paramètre, exécute et valide le programme. Microsoft indique qu'il est tout à fait normal que tous les tests échouent après l'ouverture d'un kata. Ces tâches sont couvertes par un test unitaire qui nécessite l'insertion manuelle du code correct, la reconstruction du projet, puis la ré-exécution des tests associés. En cas de succès, l'utilisateur pourra accomplir la tâche suivante.Ces exercices pensés pour les développeurs sont un nouveau pas franchi par l'éditeur de Redmond quant à l'informatique quantique. Microsoft a déjà créé un concours de, utilisé pour la programmation quantique, et réunissant 650 développeurs. Seuls 100 d'entre eux ont résolu les 15 problèmes posés lors de cette compétition. Le plus rapide a mis 2 heures et demi pour compléter ces tâches.L'informatique quantique pourrait à terme pouvoir générer des calculs hautement complexes, rendus impossibles par les technologies d'aujourd'hui et le langage binaire. Les domaines d'application sont illimités, comme la recherche scientifique, la chimie ou encore l'énergie.