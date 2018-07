Microsoft pense avoir trouvé la solution pour combattre les mots de passe faibles

Un mot de passe faible, tu n'utiliseras point

Smart Lockout : une protection supplémentaire contre les attaques extérieures

Modifié le 05/07/2018 à 14h24

Même si la question de la force des mots de passe à utiliser commence à faire son chemin, nous sommes encore très nombreux à opter pour des solutions de facilité. Noms communs, suites logiques de chiffres, date de naissance ou équipe sportive préférée ... Du pain béni pour les hackers, qui n'ont même pas besoin de se creuser les méninges pour accéder à vos données !Mais avec l'arrivée de la nouvelle fonctionnalité de- le service d'identification dans le cloud de Microsoft -, la sécurité informatique pourrait bien faire un bond en avant.Surtout utilisé dans les entreprises, Azure AD est un système de gestion des identités et des accès dans le cloud. Pleinement intégrée à Office 365, cette solution est très utilisée dans le monde de l'entreprise. Autrement dit : dans des endroits où il est préférable de garder lesà distance.Pour optimiser la sécurité de ses clients, Microsoft lance une nouvelle fonctionnalité pour Azure AD . Nommé, ce nouveau service vous aide à concevoir des mots de passe puissants, tout en vous interdisant l'usage de près de 500 mots de passe répertoriés dans une liste noire.Puissant, l'outil est capable d'identifier des caractères de substitution tels que « $ » pour « S », ou « 3 » pour « E », par exemple. Les administrateurs système peuvent, en sus, ajouter leur propre liste de mots de passe à bannir.Microsoft lance également un second outil, intitulé. Celui vient en complément de Azure AD Password Protection, en cela qu'il permet d'identifier la provenance des tentatives de connexion, et donc de déceler d'éventuelles actions malveillantes.» indique ainsi la société.Azure AD Password Protection et Smart Lockout sont disponibles en avant-première aux clients Premium 1 du service de Cloud de Microsoft.