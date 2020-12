Mi 10T de Xiaomi : la puissance créative dans la poche

L’affichage bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. En plus d’offrir une sensation de fluidité assez exceptionnelle, celle-ci s’adapte automatiquement en fonction de l’application active. Elle est alors élevée pour les jeux et les applications nécessitant une image fluide, plus basse pour les affichages plus statiques (pages web, e-mail, etc.).

L’électronique du Mi 10T est pensée pour assurer des performances optimales. Le smartphone s’articule autour du SoC Snapdragon 865 de Qualcomm, accompagné de la puce graphique Kryo 585. Première différence avec la version Pro, il dispose de 6 Go de mémoire RAM LPDDR5 au lieu de 8 Go. Cela ne l’empêche pas d’offrir une utilisation très fluide en environnement multi-application : qu’il s’agisse de jouer, de travailler ou d’effectuer des tâches complexes, il répondra toujours présent.