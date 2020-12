Space Invaders Mini : une réédition impeccable

Pour redonner vie à ce monument du jeu vidéo, les Yankees de My Arcade ont mis un point d’honneur à proposer une réplique exacte de la borne d’arcade sortie aux USA au début des années 80. En plus des stickers et de la décoration d’origine, ses concepteurs ont utilisé des bandes de cellophane vertes et violettes afin de simuler les couleurs. Mieux encore, le mécanisme de reflet du décor et de l’image produite par le moniteur au travers d’un miroir a été repris à l’identique.

Seule véritables différences, la présence d’un rétroéclairage et le remplacement du tube cathodique par un écran LCD de 3’’.