Vanmoof S3: un hollandais très électrique !

À noter que Vanmoof affiche une grande confiance dans l’efficacité de ses mécanismes antivols puisqu’il est proposé en option un pack « tranquillité d’esprit ». En cas de vol, le constructeur garantit que le vélo sera retrouvé dans les 15 jours et, le cas échéant, remplacé gratuitement. Pas mal, non ? Un second pack, lui aussi optionnel, offre un service de maintenance en boutique ou par déplacement d’un des « bike doctors » travaillant pour la marque.