Amazon va déréférencer ses produits les moins rentables

À la question « Comment optimiser toujours plus ses marges ? »,semble avoir trouvé la réponse. La plateforme de e-commerce leader du secteur aurait en effet trouvé une alternative pour améliorer ses profits de manière considérable :, dont le gain financier se veut généralement très faible, voire inexistant pour la firme de Seattle.Cette nouvelle stratégie, issue de sources proches du dossier comme le révèle le Wall Street Journal , ciblerait ainsi les produits dits CRaP (Can't Realize a Profit, pour « Ne peuvent réaliser de profits »). Le profil de ces derniers s'articulerait autour d'un prix inférieur à 15 $, et d'un poids et d'une taille trop élevés. Conséquence :pour Amazon.Idéalement, l'entreprise membre des GAFAM souhaiterait ajuster ce type d'offre. Le média américain prend l'exemple du pack de bouteilles d'eau estampillé Coca-Cola Company, composé de six bouteilles à 6,99 $ au total. Trop lourd, ce type de produit ne rapporterait visiblement pas assez d'argent à Amazon, qui aurait alors décidé del'offre par un pack plus conséquent de 24 bouteilles d'eau à 37,20 $.Ici, la compagnie dirigée par Jeff Bezos fait même gonfler le coût de la bouteille de 1,17 $ à 1,55 $, et réalise doncqu'auparavant. Quant au pack de six bouteilles d'eau, la gestion des commandes et les livraisons reviennent à Coca-Coca Company, qui voit son produit se faire éjecter de la plus importante plateforme de e-commerce. Ou comment se plier aux conditions des grands leaders du secteur.