Une version miniature des magasins Amazon Go ouvre à Seattle

Acheter à manger sans attendre en caisse

En attente de débarquement dans les aéroports

Source : Siècle Digital

Au début de l'année, Amazon avait innové avec le premier magasin sans caisse, appelé. L'entreprise nourrirait de grandes ambitions autour de son concept, espérant notamment en ouvrir 3 000 d'ici 2021 . Pour atteindre cet objectif, elle pourrait compter sur sa nouvelle déclinaison de sa boutique.C'est à Seattle (États-Unis), lieu de l'inauguration du premier Amazon Go, que le leader mondial de l'e-commerce a décidé d'installer sa. D'une superficie de 41 m, le magasin propose des plats et des en-cas, à destination notamment des employés de bureau travaillant à proximité. Et s'appuie toujours sur le concept qui fait le succès d'Amazon Go.En effet, la petite supérette demande à ses clients de scanner leur smartphone à l'entrée. Puis, ceux-ci sont invités à faire leurs courses,qui les identifient et enregistrent ce qu'ils choisissent. À la fin de leurs emplettes, ils repartent de la boutique sans passer par une quelconque caisse, et leur compte est automatiquement débité du montant dû.Ce mini-Amazon Go constitue le huitième magasin de ce type, qui n'existe pour l'heure qu'aux États-Unis (également à Chicago et San Francisco). Mais la société ne compte pas s'arrêter là et espère profiter de ce petit format pour s'intégrer dans les aéroports , pour lutter contre le stress des voyageurs qui veulent s'acheter à manger, à quelques minutes de leur embarquement. Elle serait ainsi déjà en pourparlers avec ceux de Los Angeles et de San José.Étant donné la fréquentation de ces deux lieux, une telle implantation permettrait certainement aux chiffres d'Amazon Go de s'envoler.