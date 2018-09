Amazon vise 3 000 magasins sans caisse d'ici 2021

Le défi est lancé pour Amazon Go

Dans un article daté du 19 septembre, Bloomberg indique qu'souhaite ouvrir un total ded'ici 2021.Un projet extrêmement ambitieux et coûteux, mais qui pourrait rapporter beaucoup à la firme en ce qu'elle entrerait en concurrence avec des services d'épiceries tel que 7-Eleven ou Prêt à Manger. En effet, si l'installation de ces Amazon Go risque d'être particulièrement conséquente pour la compagnie, un tel déploiement pourrait lui permettre de réaliser un coup de maître. Avec une croissance aussi agressive, nul doute qu'Amazon a pour volonté de devenir le leader du secteur.À ce jour, Amazon a ouvert un total de quatre magasins, dont le premier qui a été inauguré à Seattle en janvier 2018. Deux boutiques ont été également ouvertes dans la même ville, là où le dernier en date est installé dans la ville de Chicago. De fait, Amazon ne possède, du moins actuellement, qu'un total de quatre magasins ouverts sur un objectif de 3 000 en trois ans.En termes de produits, les deux derniers magasins se focalisent sur une proposition rassemblant sandwichs, salades ou repas similaires destinés aux bureaux alentour. La compagnie a annoncé qu'une demi-douzaine d'autres boutiques similaires devraient voir le jour dans les six mois à venir. Encore une fois, ce chiffre de six nouveaux magasins en six mois semble insuffisant par rapport à l'objectif final. Néanmoins, Amazon prévoit certainement de déployer ses armes dans les années à venir.Comme à son habitude, Amazon n'a pas souhaité commenter l'information.Pour rappel, les magasins Amazon Go ne possèdent pas de caisse ni de files d'attente. Alors que la technologie a été particulièrement compliquée à mettre en œuvre à ses débuts, il semblerait qu'elle soit finalement au point. De fait, des caméras équipées d'un système basé sur l'intelligence artificielle se chargent de filmer les produits que les clients mettent dans leur panier, ou reposent finalement. Pour activer le système, il suffit d'utiliser son mobile lors du passage d'un tourniquet similaire à celui du métro. Dès le départ du magasin, le client est prélevé directement sur son compte Amazon.