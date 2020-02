En 2019, les Français ont dépensé plus de 100 milliards d'euros en ligne

Lire aussi :

Source : FEVAD

C'est la première fois que les ventes sur Internet franchissent ce cap symbolique en France.Pour être tout à fait précis, ce sont 103,4 milliards d'euros qui ont été dépensés par les Français durant l'année 2019 . C'est ce que révèle la fédération de e-commerce Fevad.», précise la fédération.De son côté, le panier moyen passe sous la barre des 60 euros, ce qui constitue le niveau le plus bas jamais observé.Malgré cela, par rapport à 2018, le chiffre d'affaires global engendré enregistre une hausse de 11,7 %. À titre de comparaison, en 2010, ce même commerce en ligne réalisait en France un score de 30 milliards d'euros «».», explique la Fédération E-commerce et Vente à Distance.En ce qui concerne l'année en cours, il se murmure que la vente en ligne pourrait générer environ 115 milliards de dollars en France, pour près de 2 milliards de transactions.Un e-commerce qui représente environ 10 % du commerce dans le pays, et dont on estime d'ailleurs que plus de la moitié des ventes de produits sont réalisées par des sites d'enseignes magasin.