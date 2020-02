Acheter ses médicaments en ligne ? Un projet de loi en discussion

Bientôt Amazon Pharmacy en France ?

Notons tout d'abord qu'en réalité, la vente de médicaments en ligne est déjà autorisée en France, et ce, depuis 2012. Seulement, cette pratique est aujourd'hui strictement encadrée. Pour qu'un site puisse proposer ce service, il doit par exemple être obligatoirement lié à une officine de pharmacie. Ce qui limite de fait le nombre d'acteurs, mais également le développement de l'activité sur Internet.Cependant, la donne pourrait changer, avec le projet de loi Asap (« Accélération et simplification de l'action publique »). L'article 34 de ce dernier prévoit en effet d'assouplir les conditions imposées aux plateformes de vente de médicaments en ligne. Avec, entre autres, la fin de l'obligation de ne vendre que des produits stockés au sein d'une pharmacie physique.Cette mesure, qui n'est encore qu'au stade du projet, pourrait donc encourager davantage de sites e-commerce à se lancer dans l'aventure, y compris les plus gros. Une menace prise très au sérieux par les pharmaciens français, comme l'explique Gilles Bonnefond, Président de l'Union de syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) : «». Une hypothèse crédible, dans la mesure où l'entreprise de Jeff Bezos a récemment lancé une nouvelle marque aux États-Unis : Amazon Pharmacy.Carine Wolf-Thal, Présidente du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, est du même avis, dénonçant un texte qui «». Elle déclare cependant ne pas être opposée au principe de la vente en ligne, mais dans les conditions actuelles, qui préservent le monopole des pharmacies. Mais d'après l'Autorité de la concurrence, qui soutient l'assouplissement des règles, de telles restrictions favorisent également... les sites étrangers, notamment ceux installés en Belgique, où la réglementation est moins contraignante.De son côté, le ministère de la Santé affirme que cette réforme est nécessaire, en particulier pour les régions où il est plus difficile d'implanter une pharmacie. Et ajoute que toute plateforme vendant des médicaments en ligne devra être «». Pas sûr que cela suffise à tempérer la grogne des syndicats professionnels.