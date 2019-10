E-commerce : la Fnac, meilleure élève en matière de livraison et de conditions de paiement

La Fnac, meilleur site Web

40 critères scrutés pour établir le classement

Source : La Revue du Digital

Vous l'avez sans doute remarqué au gré de votre navigation et de vos différentes commandes passées sur Internet, les sites e-commerce des magasins physiques français offrent des facilités diverses s'agissant des modes de paiement et des délais de livraison proposés. Certains secteurs et acteurs se distinguent. C'est le cas de ceux de la culture et de la high-tech.Le site Iloveretail.fr s'est intéressé aux pratiques des différents sites de e-commerce des enseignes physiques au travers d'une étude réalisée pour Proximis entre le 16 et le 23 juillet 2019, menée sur 99 sites internet. Le secteur de la high-tech ressort en tête du classement avec une moyenne de 13,5, ex-aequo avec celui-de la culture et devant le secteur des grands magasins (comme les Galeries Lafayette ou Printemps), avec une moyenne de 11,6.Toutes catégories confondues, le site Web de la Fnac arrive en tête avec une moyenne de 16,9. Il est donc celui qui offre les meilleures facilités de livraison et de paiement. Il devance Histoire d'Or (14,7) puis Darty (14,3). Les Galeries Lafayette se classent en quatrième position, devant Nocibé, La Grande Récré, Cultura, Sephora et But, Dafy Moto complétant le top 10.Dans la catégorie high-tech, la Fnac est donc la grande championne, suivie par Darty, en rappelant que les deux enseignes font désormais partie du même groupe. Derrière, nous retrouvons Cultura, Nature & Découvertes, Boulanger et Micromania, qui peine encore un petit peu à faire sa mue sur le Web Après la découverte des résultats, il est bon de s'interroger sur la manière dont l'étude a été menée. Iloveretail a procédé à une simulation d'achat de trois articles, en demandant une livraison dans le 15e arrondissement parisien.40 critères ont été notés : les coûts, les délais et les modes de livraison, la visibilité des stocks magasin depuis le site internet, le click & collect (selon qu'on puisse récupérer sa commande en deux heures, dans la journée ou à J+1), la e-réservation, les conditions d'échange/retour des produits, la livraison en point relais ou à domicile, le choix du créneau de livraison, la possibilité de payer en plusieurs fois sans frais ou après la réception des produits, etc.