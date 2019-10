Plutôt toilettes ou chambre ? Les Français se connectent à leur compte bancaire vraiment partout

Consulter son compte bancaire aux toilettes, un réflexe ? (© Pixabay)

Le PC, porté disparu de la consultation de son compte bancaire

1 personne sur 2 se plaît à consulter son compte aux toilettes

Le smartphone, votre banque et vous en trois chiffres :



64 % des hommes indiquent ne pas avoir confiance en la sécurité des appareils, pour se connecter à leur compte bancaire. Les femmes sont 75 % à aller dans ce sens.

69 % des Français avouent craindre que leur compte bancaire soit piraté.

57 % des personnes interrogées considèrent les applications bancaires « moyennes ».



La start-up Moneway, qui présente une carte de débit Mastercard et un compte de paiement contrôlés par l'utilisateur depuis une application mobile gratuite (qu'il est possible de tester en bêta ), a commandé un sondage national réalisé par la société BuzzPress France auprès de 3 955 personnes représentatives de la population française. Il ressort de cette enquête, réalisée entre le 19 et le 24 septembre mais dévoilée le 7 octobre, qu'une majorité de Français se connecte à leur banque au petit coin ou depuis leur chambre.Débutons le déroulé des résultats de l'étude par un hommage, un hommage au PC, qui figure à la dernière place des supports de connexion à sa banque. 65 % des Français se connectent en effet à leur compte bancaire en utilisant leur smartphone (69 % chez les femmes, 61 % chez les hommes). Le mobile devance très largement la tablette (22 %) et l'ordinateur (13 %), qui arrive bon dernier.La proportion chez les mois de 18 ans est impressionnante : ils sont 81 % à naviguer sur leur compte bancaire via leur smartphone, le PC ne servant qu'à 6 % d'entre eux.Forcément, l'utilisation massive du smartphone pour se connecter à sa banque influe sur les pratiques. 53 % des Français reconnaissent accéder à leur compte bancaire depuis leur chambre. En deuxième position, nous retrouvons les toilettes, pour plus de 50 %. Notons que les femmes (49 %) et les hommes (50 %) sont quasiment à égalité. Le salon arrive juste derrière, avec 49 %. Précisons également que 33 % des Français avouent consulter leur compte au travail. Pas bien tout ça...Évidemment, la part selon le lieu varie en fonction de l'âge. Les plus jeunes ont ainsi tendance à se connecter davantage depuis les toilettes ou une chambre que les plus âgés, un peu plus « raisonnables », va-t-on dire.