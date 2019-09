Banques en ligne : une autorité met les internautes en garde contre la profusion des sites frauduleux

Des sites frauduleux parfois plus vrais que nature

L'ACPR transmet ses mesures de précaution

Source : Communiqué de presse

En matière de reproduction en ligne, il devient parfois difficile de démêler le vrai du faux, surtout pour le public non-averti. L'ACPR, l'organe de supervision français de la banque et de l'assurance, qui relève de la Banque de France, tient à alerter le public après avoir découvert de nombreux sites frauduleux créés à partir de reproductions du contenu de sites de banques, elles, bien réelles. Une pratique de plus en plus courante.Certains cybercriminels excellent dans l'art du camouflage. De nombreux sites internet existent en étant quasi intégralement identiques aux sites officiels des banques, à la différence qu'ils ont des noms différents ou qu'ils présentent quelques variations parfois difficilement perceptibles, comme l'URL, le coloris ou l'utilisation de certaines photos.L'ACPR a repéré 60 nouveaux sites frauduleux en quelques semaines., indique même l'autorité. Ces sites sont généralement créés en copiant une partie de sites internet de banques légales ou bien en détournant des éléments d'état civil des établissements, comme l'adresse ou le code interbancaire. Plus pernicieux encore, certains sites affichent de faux partenariats avec des banques agréés, sans oublier les traditionnelles offres (trop) alléchantes, destinées à faire tomber les internautes dans le piège.L'institution délivre quelques mesures de précaution nécessaires avant de se lancer dans un processus de souscription. Il faut d'abord vérifier que le site ou la « banque » ne figure pas sur les listes noires éditées par l'ACPR . Ensuite, vous devez vous assurer que votre interlocuteur est bien autorisé à proposer des crédits ou solutions d'épargne (deux sites peuvent vous aider pour cela : regafir.fr et orias.fr ). Ne versez jamais non plus d'argent pour obtenir un prêt.Dans le cas où vous avez été victime d'une offre frauduleuse, ou bien que vous connaissez une victime, il est important de déposer plainte rapidement sur le site pre-plainte-en-ligne.gouv.fr . Dans le cas où vous constatez des pratiques illégales, vous pouvez les signaler en contactant la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) ou en appelant le 3939.