VivaTech : Kwalys veut démocratiser les chatbots

Démocratiser les bots

Une interface pour les contrôler tous

Modifié le 28/05/2018 à 14h34

Pascal et Katya Laine sont fondateurs et dirigeants de la jeune pousse Kwalys, une plateforme de création de Chatbots ne nécessitant aucune compétence en programmation.Aujourd'hui, de nombreuses solutions existent pour créer un site web sans aucune connaissance en programmation ou en Web design.Pour créer un outil de gestion de clientèle, en revanche, les services clé-en-main sont beaucoup moins visibles. C'est en partant de ce constat que les Français de Kwalys en sont venus à travailler sur une plate-forme permettant de créer et de gérer des Chatbots en quelques clics.Fonctionnant aussi bien sur internet que par téléphone (on parle alors de Callbot), ou même sur une borne physique à installer en boutique, la technologie de Kwalys repose sur la construction de scénarios prédéfinis.L'atout majeur desdans la relation clientèle : bien programmés, ils sont en mesure de répondre à une grande quantité de questions sans qu'un humain n'ait besoin d'intervenir.Kwalys est une solution SaaS. La création et la gestion de ses bots s'effectuent depuis un CMS fourni par la start-up., ajoute Katya Laine.Kwalys propose pour le moment trois offres distinctes : PME, Grands Comptes et Partenaires.L'entreprise facture à l'année pour chaque robot créé et géré. Elle ambitionne néanmoins des formules permettant - pour le même prix - de gérer un certain nombre de Chatbots simultanément. Si les tarifs ne nous ont pas été communiqués,, nous assure-t-on.