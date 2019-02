Mars One : un mystérieux investisseur veut reprendre l'aventure

Mars One, ça repart ?

Une colonie martienne financée par la téléréalité

Source : Engadget

Alors que l'annonce de la mise en liquidation judiciaire de la filiale Mars One Ventures a été annoncée... hier , l'entreprise ne semble pas prête à renoncer. Doit-on croire à ce nouveau retournement de situation ?Dans un communiqué de presse, Mars One a en effet assuré qu'unétait prêt à relancer le projet. Pour cela, il aidera l'entreprise à rembourser ses dettes, à hauteur d'. L'entreprise allemande entend également récolter des fonds supplémentaires, dans le but de concrétiser son idée d'installer une colonie humaine sur Mars.En revanche, l'identité de ce sauveur reste mystérieuse. La société n'a, pour l'heure, pas souhaité en dire davantage, et s'est contentée de donner, date à laquelle l'investisseur dévoilera ses plans, lors d'une conférence de presse.Qui serait prêt à mettre autant d'argent dans un projet ayant soulevé autant de polémiques ? Car l'idée de Mars One était d'envoyer les cinq premiers colons sur Mars, moyennant un budget d'environ 6 milliards de dollars. Pour financer son projet, l'entreprise dirigée par Bas Lansdorp comptait sur... la téléréalité. Elle souhaitait en effet créer et vendre un show télévisé consacré à l'arrivée des premiers humains sur la planète rouge. Ce modèle controversé, associé à des critiques de la part de scientifiques, semblait finalement mettre fin aux ambitions de Mars One. Jusqu'à l'arrivée de l'investisseur mystère.Pour autant, cette annonce ne signe pas nécessairement un nouveau départ pour l'entreprise. En juillet dernier, elle avait déclaré avoir trouvé un investisseur suisse, Phoenix Enterprises, supposément prêt à engager 12 millions d'euros. Mais depuis, plus aucune nouvelle. Il est donc permis de douter du nouveau mystérieux investisseur. Et s'il existe vraiment, il sera en quelque sorte seul sur Mars One.