Mars One : la colonisation n'aura pas lieu, la faillite oui

Mise à jour du 12/02/2019 à 16h30: Un rebondissement est survenu concernant Mars One cet après-midi, en effet, Un rebondissement est survenu concernant Mars One cet après-midi, en effet, un mystérieux investisseur se déclarerait prêt à reprendre l'aventure



Une start-up en liquidation judiciaire

Une fausse promesse aux allures de blague

La promesse d'établir une base martienne dans la décennie tombe à l'eau avec lade, filiale qui s'est vue liquidée par un tribunal suisse il y a quelques semaines. La start-up qui prévoyait de financer un voyage habité à destination de Mars en le transformant en spectacle de téléréalité œuvre actuellement pour trouver d'autres solutions, selon les dires de Bas Lansdorp rapporté par Engadget , mais l'avenir du projet semble toutefois largement compromis.C'est un utilisateur de Reddit qui a permis de dévoiler cette nouvelle, en mettant la main sur des documents financiers émanant du tribunal de commerce du canton de Bâle en suisse, pays où est basée l'une des deux filiales du projet, Mars One Ventures. Bas Lansdorp a informé Engadget que la filiale à but non lucratif Mars Foundation est toujours active, maissi l'on en juge par le silence qui entoure le projet depuis quelques années. La dernière déclaration faite autour du projet remonte en effet à juillet 2018 alors que Phoenix Enterprises, une société d'investissement suisse, s'engageait à investir 12 millions de dollars par an dans la fondation, rien d'autre depuis cette date.Depuis 2012 et le lancement du projet par Arno Wielders et Bas Lansdorp, les médias du monde entier ont parlé et relayé cette ambitieuse promesse tenue par Mars One , mais nombreux sont ceux qui pointaient déjà du doigt la crédibilité d'une telle entreprise. Les scientifiques n'ont d'ailleurs pas tardé à se faire entendre, à l'instar du Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui publiait un rapport accablant en 2014 en montrant les incohérences du projet qui mèneraient les premiers colons qui fouleraient le sol martien vers une mort certaine.La crédibilité du projet et de ses créateurs avait par ailleurs déjà été bien ternie par Joseph Roche en 2015. Cet homme qui a été l'un des 100 finalistes du programme de sélection de colons de Mars One, a dénoncé les manipulations de la start-up qui avait par exemple annoncé que plus de 200 000 candidats avaient postulé pour devenir les premiers colons martiens, alors qu'en réalité ils n'étaient qu'une poignée de milliers.Par la suite, le débat organisé entre le MIT et la start-up a assurément dévoilé le vrai visage de cette dernière, celui d'dont le projet relevait de la naïveté dans le meilleur des scénarios, ou consistait à vendre de la poudre de perlimpinpin dans le pire ! Suite à cette déconvenue, le projet Mars One a peu à peu disparu de l'actualité ... jusqu'à aujourd'hui !Bien que l'on puisse être heureux qu'un tel programme d'exploration spatial, cherchant à se financer en mettant au point une émission de téléréalité, soit désormais au point mort, espérons que cela ne détériore pas l'enthousiasme du grand public et des chercheurs pour un jour tenter de mettre au point une mission habitée à destination de la planète rouge !