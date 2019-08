Facebook veut intégrer Netflix, Disney+ et d'autres services de streaming à son futur appareil vidéo

L'écran connecté Portal+

Un lancement potentiel cet automne

Un mélange d'Apple TV et de Portal, l'écran-enceinte connecté de Facebook

Source : The Information

Le pari semble osé, risqué même, mais vous allez voir que sur le papier et avec toutes les pincettes nécessaires, ce quea dans l'esprit est alléchant. Selon The Information, la société de Mark Zuckerberg, qui pourrait permettre de passer des appels vidéo via son téléviseur.Le fameux appareil sur lequel Facebook travaillerait activement et dans le plus grand secret (secret plus si bien gardé, vous allez nous dire) pourrait être lancé dès cet automne, et. Déjà disponible aux États-Unis et au Canada, mais pas encore en France, même s'il est attendu en Europe dans les prochains mois.Le périphérique, nommépar les équipes de Facebook, serait, comme l'application Apple TV, qui regroupe notamment les films, séries et émissions d'une vingtaine de chaînes et services parmi lesquels Amazon Prime Video , myCanal, OCS, Molotov , BFMTV ou Arte (Netflix n'est pas compris). Si le projet venait à aboutir, la palme reviendrait à Facebook, qui proposerait alors les services de VoD des plus grands studios et plateformes.Catalina pourrait donc être. Comme Portal, l'écran-enceinte ferait appel à l'intelligence artificielle pour suivre les utilisateurs lorsqu'ils se déplacent dans une pièce, et comporterait sa dose de réalité augmentée, pour pimenter un peu plus les conversations.Facebook a dans l'idée de créer un produit qui pourrait communiquer avec le téléviseur tout en fournissant des services regroupés en s'appuyant sur les bases de l'enceinte connectée Portal, avec un écran et une caméra. La firme américaine s'offrirait aussi un moyen supplémentaire d'augmenter ses revenus publicitaires, alors que Messenger et WhatsApp paraissent plus difficiles à monétiser.Mais attention, car si Facebook déclare publiquement que les ventes de Portal et de Portal+ sont «», aucun chiffre n'a été communiqué, et cela n'est jamais bon signe, même si l'écran de visioconférence est relativement récent (novembre 2018). Selon IDC, la gamme, pour un peu plus de 50 000 exemplaires écoulés depuis sa sortie.Catalina représente un sacré défi. Sans oublier la question de la collecte des données personnelles , qui sera de nouveau au centre des débats.