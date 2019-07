Les sites européens devront obtenir votre consentement pour utiliser le bouton J'aime de Facebook

Le « Like » est un aspirateur à données personnelles



Les sites devront demander l'accord des utilisateurs s'ils proposent cette option sur leurs pages



Source : The Verge

Le bouton «» au cœur d'une bataille juridique en Allemagne. L'association de consommateurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a saisi la Cour de justice européenne (CJUE) à propos du site de vente en ligne de vêtements Fashion ID et de son utilisation du widget développé parLe collectif reproche au e-commerçant d'intégrer sur l'ensemble de ses pages web le bouton « Like » qui permet, sous couvert d'indiquer à ses amis un article particulièrement apprécié, desans son accord explicite.Ce système permettait à Fashion ID d'en savoir plus sur ses visiteurs, qu'ils cliquent sur le bouton ou non, et de leur, en relation avec leur historique et leur navigation sur la boutique.La CJUE a rendu son verdict et considère aujourd'hui que les sites web proposant ce type de widgetet d'informations personnelles aux plateformes comme Facebook.Si elles décident d'intégrer le « Like », elles devront désormais le stipuler dans leurs conditions d'utilisation, mais ausside l'utilisateur.Facebook, qui n'est plus à une affaire près sur l'utilisation des informations personnelles de ses abonnés, s'est réjoui de la clarté de cette décision par la voix de son avocat Jack Gilbert : «».S'il est peu probable que l'ensemble du web se sépare du jour au lendemain du « Like », ce verdict pourra peut-êtresur ce bouton bien ancré dans nos habitudes.