Google rachète Superpod, réseau social de questions/réponses

Un des rares services de questions/réponses à succès

Un nouvel atout pour Google Assistant ?

Source : Search Engine Land

Quand le moteur de recherche rachète un « moteur de réponse ». En effet, Google aurait dépensé environ 60 millions de dollars (environ 52 millions d'euros) pour l'acquisition de. Un montant loin des records de la firme de Mountain View, mais qui pourrait s'inscrire dans la tendance actuelle de la société.Superpod a été conçu comme un réseau social d'entraide, s'appuyant sur un système de questions/réponses. D'après les fondateurs de la plateforme, les membres de la communauté étaient 6 fois plus enclins à apporter des réponses qu'à poser des questions, ce qui permettait de répondre à la plupart des interrogations en moins d'une heure.Le concept n'apparaît cependant pas révolutionnaire, dans la mesure où de nombreuses autres plateformes ont affiché la même proposition de valeur par le passé. Parmi celles qui ont résisté à l'épreuve du temps, on peut notamment citerou(Yahoo! Questions/Réponses). Google a lui-même tenté de lancer un service similaire, à plusieurs reprises, avecou, mais sans succès.Depuis quelques jours, Superpod affiche, sur son site, un message indiquant que la plateforme est à présent fermée, pour s'intégrer à «». Il s'agit donc de rejoindre Google, un retour aux sources pour les cofondateurs du réseau social, eux-mêmes anciens employés de la filiale d'Alphabet.Mais pour l'heure, on n'en sait pas davantage sur ce «». Néanmoins, toute porte à croire que Superpod sera utilisé pour aider Google Assistant dans sa lutte contre ses concurrents, étant donné que Google semble aujourd'hui déterminé à orienter toutes ses innovations vers son assistant