CES 2019 - Assistant, Maps, Sonos... le récap des annonces Google

La fierté de Google

Une compatibilité accrue avec d'autres objets connectés

Source : TechCrunch

CES 2019 : les dernières informations Le CES, ou Consumer Electronics Show, est un salon consacré au monde de la haute technologie et aux différentes innovations technologiques (smartphones, voitures, TV, drones, etc.). Ce salon se déroule en tout début d'année à Las Vegas, où constructeurs, journalistes et férus de nouvelles technologies se côtoient une semaine durant. Découvrez l'actualité du CES 2019

est arrivé à Las Vegas avec une idée fixe : démontrer la performance et le caractère novateur de son. Tant et si bien que la société avait construit un bâtiment dédié à sa technologie, juste à l'extérieur du salon. Et toutes ses annonces majeures concernaient son assistant personnel.Preuve de son enthousiasme, Google a affirmé qu'Assistant serait présent sur plus d'un milliard d'équipements d'ici fin janvier . Et pour se répandre davantage encore, l'entreprise lui a déjà ajouté quelques améliorations.Premièrement, l'IA sera désormais disponible sur, via une mise à jour, à la fois sur Android et iOS.Google a également annoncé qu'Assistant serait à présent capable de vous enregistrer à votre place (ou presque) pouret de vous réserver une chambre d'hôtel. Des fonctionnalités qui ne sont toutefois disponibles que sur United Airlines et certaines chaînes d'hôtels, pour le moment.Enfin, l'assistant personnel de Google peut vous servir, avec la traduction de conversations en temps réel, en 27 langues.Avec Assistant, Google entend vous faire bénéficier d'uneEn premier lieu, lesdevraient prochainement pouvoir être contrôlées par la voix, soit directement pour les modèles munis d'un micro, soit via Google Home.Il en est de même pourqui sortiront cette année : ils pourront être reliés à l'enceinte connectée, pour l'utilisation de commandes vocales.De son côté,va ajouter directement Google Assistant au sein de ses décodeurs.L'assistant personnel sera également intégré dans la future horloge intelligente, conçue paret vendue au prix de 80 dollars (environ 70 euros).De plus, si vous souhaitez passer des commandes vocales tout en conduisant, et sans manipuler votre téléphone, vous pourrez bientôt profiter d'accessoires, développés par Anker et JBL , qui se branchent sur la prise allume-cigare de votre voiture.Enfin, pour encourager le déploiement de son IA, Google a donné un aperçu de, destiné aux fabricants d'objets. Ce système leur permet de d'interfacer facilement leurs produits à une enceinte Google Home, afin de les rendre connectés, à moindre coût. On n'a donc pas fini d'entendre parler (de) Google Assistant.