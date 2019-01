Google Assistant sera installé sur plus d'un milliard d'appareils d'ici un mois

Un milliard à tempérer...

Une concurrence encore loin derrière

Alors qu'il n'existait pas il y a trois ans,a déjà presque conquis le monde. La formule est évidemment un peu exagérée, mais l'intelligence artificielle du géant du Web bénéficie, chaque jour un peu plus, du statut et de l'aura, comme Android peut en jouir. La filiale d'Alphabet a procédé en début de semaine à une petite mise à jour statistique, ô combien symbolique.Pour Google Assistant, la progression est tout bonnement phénoménale. En mai 2018, l'assistant personnel était installé sur 500 millions d'appareils. Parvenir àce chiffre en l'espace de quelques mois est une performance remarquable. «», indique même la firme de Moutain View.Ce chiffre du milliard d'appareils connectés à Google Assistant. Nous parlons ici « d'installation » et les propriétaires de smartphones Android n'utilisent pas tous nécessairement l'assistant de l'entreprise américaine, car celui-ci est directement pré-installé sur les appareils. Led'utilisateurs de l'IA reste donc un mystère.Quoi qu'il en soit, il està mesure que des appareils Android se vendent, sans oublier l'essor des enceintes connectées Home, où l'utilisation de l'Assistant est forcément avérée.Mais la concurrence ne lâche pourtant pas le morceau. En début de semaine, Amazon annonçait avoir passé le cap des 100 millions d'appareils intégrant l'assistant vocal Alexa, Baidu a franchi la barre des 200 millions d'installations du sien, DuerOS.