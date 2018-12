Marshall Voice : deux nouvelles enceintes sous Google Assistant

Marshall lance ses Acton II Voice et Stanmore II Voice

Depuis quelques années déjà, le groupe américain Marshall propose une vaste gamme d'enceintes et de casques audio. Fin 2015, le groupe tentait même le pari (un peu fou) de proposer un smartphone... En cette fin d'année 2018, Marshall met le pied dans le "" sous Google Assistant avec sa ligne, laquelle propose deux nouveaux modèles.En effet, les modèles Acton II Voice et Stanmore II Voice sont proposés avec Alexa (d'Amazon), mais désormais aussi en version Google Assistant. Côté tarifs, il faut compter 299,99 dollars pour le premier modèle, et 399,99 dollars pour le second.Côté look, on retrouve évidemment ce côté vintage cher aux amateurs de rock, y compris au niveau des boutons de contrôle sur le dessus.Toutes deux disposent d'un tandem de tweeters de 15W, mais la versiondispose d'un woofer de 50W qui permet de profiter d' un niveau sonore maximal de 107dB à 1m. Quant au modèle Acton, celui-ci sera équipé d'un woofer de 30W et délivrera 103dB à1m. En terme de fonctionnalités, le micro intégré sur les deux enceintes permet de prendre des appels lorsqu'un smartphone est relié au système, mais aussi de contrôler le précieux Google Assistant. Vous pourrez également transformer vos enceintes Marshall Voice en système multiroom grâce à la fonctionnalité Multiroom intégrée à Google Assistant.Du côté de chez Marshall, la gamme Voice permet donc de choisir entre deux modèles distincts, déclinés au choix sous Google Assistant ou Amazon Alexa. Les intéressés peuvent dès à présent se rendre à cette adresse